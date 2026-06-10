Sirera (PP) demana a Marlaska blindar el Port de Barcelona i a Illa més policia

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que reforci de "manera immediata" la vigilància, els controls policials i els recursos destinats al Port de Barcelona per impedir l'entrada de droga i armes, i al president de la Generalitat, Salvador Illa, que augmenti els efectius policials.
Sirera ha exposat aquestes reclamacions després de produir-se un assassinat al carrer Balmes de la capital catalana aquest dimecres i ha criticat la "passivitat i la manca de lideratge de l'alcalde, Jaume Collboni, davant una situació que ja acumula 7 homicidis a plena via pública en amb prou feines dos mesos", informa el partit en un comunicat.
"Barcelona necessita autoritat, determinació i lideratge. Els ciutadans estan cansats d'excuses i d'administracions que es passen la responsabilitat les unes a les altres mentre la inseguretat continua creixent. Marlaska, Illa i Collboni han d'assumir la seva responsabilitat i actuar d'una vegada. La seguretat dels barcelonins no pot esperar més", ha subratllat.