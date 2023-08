Sirera (PP) demana una "investigació exhaustiva" de la caiguda de la palmera al Raval de Barcelona

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat aquest divendres una "investigació exhaustiva" de les causes de la caiguda de la palmera que va provocar aquest dijous la mort d'una dona al barri del Raval de Barcelona i ha sol·licitat la màxima transparència en la gestió i depuració de responsabilitats.

"Hem d'esclarir què ha passat i saber quin és l'estat de totes les nostres zones verdes i arbrades per evitar que això torni a succeir", ha sostingut Sirera en un comunicat.

El dirigent popular ha expressat la seva consternació per l'ocorregut i la seva preocupació perquè, segons ell, l'Ajuntament no actués abans quan existia un avís d'incidència des de feia cinc mesos, i ha reclamat que les brigades de parcs i jardins de la ciutat "treballin a preu fet durant el mes d'agost per solucionar totes les deficiències denunciades pels veïns".