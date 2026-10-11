Sirera (PP) demana a Illa el "desallotjament immediat" de l'acampada per l'habitatge de plaça Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit aquest diumenge al president de la Generalitat, Salvador Illa, el "desallotjament immediat" de l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya i ha acusat el PSC de mantenir-la per interessos electorals.
Sirera ha recordat a Illa que el Govern no està en funcions, a diferència del govern espanyol, i que disposa de competències per posar fi a una situació que "incompleix les ordenances municipals", segons ha informat aquest diumenge en un comunicat el grup municipal del PP al consistori.
El líder del PP a l'Ajuntament ha considerat inadmissible la permissivitat amb què al seu parer compten els participants de l'acampada, i ha considerat que "a Barcelona no pot haver-hi ciutadans de primera i de segona", en relació a l'obligació de tots els ciutadans de complir les ordenances.
El dirigent ha afirmat que "tot apunta al fet que Illa està més preocupat per no perdre vots a la seva esquerra que per garantir el compliment de les normes", i ha advertit que la continuïtat de l'acampada amenaça l'acte previst aquest dilluns amb motiu de la celebració del 12 d'octubre.
En la mateixa línia, ha dit que és "inadmissible que els barcelonins que volen celebrar la Festa Nacional d'Espanya puguin veure's privats de fer-ho a plaça Catalunya perquè les administracions no garanteixen l'ús d'un espai públic".