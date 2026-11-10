Sirera (PP) demana endurir les penes per aldarulls i prohibir tapar-se la cara en les manifestacions

David Zorraquino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat reformar el Codi Penal per endurir les penes contra qui protagonitzi "aldarulls violents, saquejos, incendis de contenidors i agressions a agents de policia" durant les manifestacions, i també prohibir tapar-se la cara.
En un comunicat aquest dimarts, el partit demana aquestes reformes davant les possibles protestes convocades amb motiu de la vaga d'aquest dimecres i Sirera ha defensat "la necessitat de recuperar el principi d'autoritat, reforçar la seguretat als carrers i posar fi a la sensació d'impunitat dels grups violents que aprofiten les mobilitzacions per provocar aldarulls".
"Manifestar-se és un dret fonamental que hem de protegir, però incendiar, saquejar i agredir no ho és. Barcelona necessita recuperar el principi d'autoritat, el respecte a la llei i l'ordre als carrers", ha recalcat.