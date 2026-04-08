Sirera (PP) demana desallotjar la sortida d'emergència del mercat Vall d'Hebron-Teixonera de Barcelona

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat aquest dimarts a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, el desallotjament "immediat i la neteja urgent" de la sortida d'emergència del mercat Vall d'Hebron-Teixonera, on pernocten algunes persones actualment.
Sirera ha alertat en un comunicat que, després de visitar el lloc, ha constatat que "s'acumulen matalassos als replans, roba bruta, cartrons i ampolles amb orina que dificulten el pas i suposen un greu problema de salubritat i seguretat" i fins i tot ha trobat un ganivet de grans dimensions ocult a les instal·lacions.
"L'abandonament del govern municipal és absolut. El que està passant en aquest mercat és indigne i completament inacceptable. Estem parlant d'una sortida d'emergència bloquejada, de brutícia extrema, d'olors insalubres i d'objectes perillosos", ha expressat.
El líder popular ha criticat Collboni, ja que coneix la problemàtica, però "permet i tolera" que aquestes persones continuïn accedint a l'interior del mercat.
"És intolerable que un equipament públic es converteixi en un lloc on dormir, s'hi fan necessitats i es posa en risc la seguretat de comerciants i veïns", ha conclòs.