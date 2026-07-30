Sirera (PP) demana desallotjar l'assentament de Montjuïc a Barcelona: "No es pot normalitzar"

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat al govern de Jaume Collboni el desallotjament immediat de l'assentament il·legal de Montjuïc perquè "no es pot normalitzar".
Els populars han alertat que aquest assentament genera "importants problemes de convivència amb els veïns" per l'acumulació d'escombraries i la inseguretat que produeix, expliquen en un comunicat.
Sirera també reclama un pla d'intervenció social coordinat entre l'Ajuntament, la Generalitat i els cossos de seguretat per recuperar l'espai públic i no "resignar-se a conviure" amb els assentaments.