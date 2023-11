Sirera (PP) demana desallotjar Can Vies amb el protocol de desocupació de propietats municipals

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat que el consistori desallotgi de manera immediata Can Vies mitjançant el protocol de desocupació de propietats municipals aprovat aquesta setmana, informa el partit en un comunicat aquest divendres.

Sirera ha presentat un prec perquè la desocupació sigui immediata i que l'Ajuntament "confirmi l'ocupació de Can Vies mitjançant actuacions oportunes, identifiqui les persones que l'estan ocupant i que comprovi que aquesta ocupació comporta una situació de risc".

A més a més, requereix que el consistori acordi la interposició de les accions judicials per recuperar l'edifici, ja que troba necessari que l'Ajuntament "recuperi la possessió de Can Vies per destinar-lo a la finalitat urbanística prevista".