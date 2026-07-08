Sirera (PP) demana la compareixença "urgent" de Laia Bonet per l'esvoranc del Putxet de Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat la compareixença "urgent" de la primera tinent d'alcalde i responsable d'Urbanisme, Laia Bonet, en la pròxima comissió d'Urbanisme, per l'actuació del Govern municipal en relació amb l'esvoranc al Putxet a causa del qual s'ha desallotjat 93 habitatges.
Ha reclamat saber per què s'ha enfonsat part d'un local, "què ha fallat, qui assumirà responsabilitats i quines garanties tenen els veïns que no tornarà a passar en un altre punt de les obres de l'L9" del Metro, explica el partit en un comunicat aquest dimecres.
Ha dit que alguns veïns de la zona ja van alertar de l'aparició d'algunes esquerdes als edificis, ha acusat l'Ajuntament de "passivitat" davant els avisos i ha criticat que ara els veïns hagin d'esperar almenys fins dissabte per tornar a casa seva.