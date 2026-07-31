Sirera (PP) demana a Collboni que "trenqui el seu silenci" sobre la situació a Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, que "trenqui el seu silenci" sobre la crisi migratòria a Ceuta, ha informat aquest divendres el grup municipal en un comunicat.
També li ha demanat que reclami al president del Govern central, Pedro Sánchez, posar fi a una política migratòria que "ha convertit les fronteres en un colador", i també que abandoni la seva obediència al PSOE i defensi els interessos de Barcelona.
"Molts dels immigrants que accedeixen il·legalment a Espanya acaben arribant a Barcelona. Els barcelonins no tenen per què pagar les conseqüències d'una política migratòria fracassada que el Govern central es nega a rectificar", ha afirmat.