Sirera (PP) demana a Collboni que retiri "els assentaments irregulars" de Barcelona

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat aquest dimarts al govern de Collboni que "retiri els assentaments irregulars" de la ciutat.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al barri del Poblenou, en què ha xifrat en 69 aquests assentaments, repartits per diferents zones de la ciutat, on ha assegurat que hi viuen 269 persones, 22 de les quals "són menors d'edat".

També ha instat Collboni a plantejar la qüestió de manera immediata i a demanar als serveis socials que actuïn sobre els menors.

A finals d'octubre, el PP a Barcelona va aconseguir aprovar una iniciativa en la Comissió d'Urbanisme perquè el govern municipal assumís la gestió d'aquests assentaments, però Sirera lamenta que l'executiu "no ha fet absolutament res".

El regidor popular ha avançat que en la Comissió d'Urbanisme d'aquest mes de novembre "el PP portarà un punt de seguiment d'aquesta iniciativa perquè l'Ajuntament doni explicacions de per què no ha complert".