Sirera (PP) demana a Collboni prendre mesures contra els "assentaments il·legals" de Vallcarca

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que prengui mesures contra els "assentaments il·legals" del barri de Vallcarca, informa el partit en un comunicat.

Sirera ha visitat aquest divendres el barri amb la Federació de Veïns de Gràcia i ha constatat que "els ocupes fa més de deu anys que hi viuen, apinyats en barraques sense cap mena de salubritat, plens de brutícia, uralita i productes inflamables que posen en risc el barri".

"Hi ha moltes coses a fer en aquest barri, no podem permetre que Vallcarca visqui aquesta situació de degradació i que l'administració no faci res", ha dit Sirera, que també ha mostrat preocupació per la seguretat dels veïns de l'entorn.