Sirera (PP) demana a Collboni posar fi a l'assentament de la Sagrera i aixecar-hi un poliesportiu

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, "que s'erradiqui" l'assentament de la Sagrera i que la zona es converteixi en un equipament esportiu provisional.
"Collboni ha convertit aquest lloc en un abocador, en un lloc on es llancen escombraries, on la gent malviu, on fins i tot viuen nens petits que conviuen amb rates i amb tràfic de drogues", ha afirmat en unes declaracions als mitjans aquest dimarts.
Ha assenyalat que portarà aquesta proposta a la Comissió d'Urbanisme de la setmana vinent, i ha lamentat que "després de tants anys de barraquisme, ara torni a la ciutat" amb el permís del PSC, a qui ha demanat solucions fins que es completi la remodelació del barri, anunciada per l'alcalde fa dues setmanes.