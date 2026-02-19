Sirera (PP) demana a Collboni un pla "urgent" per posar fi al col·lapse de les rondes de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, un pla "urgent per posar fi als embussos i el col·lapse diari de les rondes".
En un comunicat aquest dijous, ha proposat implantar sistemes de gestió intel·ligent que regulin en temps real l'entrada de vehicles a les rondes mitjançant semàfors adaptatius i panells de missatge variable als accessos principals.
També ha reclamat un servei permanent de grues i patrulles específiques a les rondes que operi les 24 hores per retirar "immediatament" els vehicles avariats o accidentats, a més d'una xarxa d'aparcaments dissuasius als accessos metropolitans a Barcelona que estiguin ben connectats amb metro, tren i autobús exprés.