Sirera (PP) demana a Collboni no esperar al 2029 per construir habitatge públic a Montjuïc

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentat la decisió del govern de l'alcalde Jaume Collboni d'ajornar al 2029 l'inici de la construcció d'habitatges públics a l'espai que actualment ocupa el Palau de Montjuïc i li ha demanat que no esperi.
"Barcelona està vivint una de les pitjors crisis d'accés a l'habitatge de la seva història i no es pot permetre esperar 5 anys més per començar a construir llars per a famílies que els necessiten avui", ha sostingut en un comunicat aquest divendres.
Ha exigit a l'alcalde prioritzar l'habitatge "per sobre de qualsevol acte protocol·lari o celebració institucional", ja que ha considerat, textualment, que no hi ha excusa quan es tracta d'habitatge, i més després de 7 anys de fracàs amb la reserva del 30%.