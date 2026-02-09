Sirera demana a Collboni no convertir l'Ajuntament en una immobiliària "de luxe"

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, que deixi de convertir el consistori en una immobiliària "de luxe", després de saber-se que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat recalcular a l'alça el preu de la Casa Buenos Aires.
En un comunicat aquest dilluns, Sirera detalla que s'ha fixat per sobre dels 4,2 milions d'euros previstos inicialment i ha advertit que aquesta operació es pot convertir en un nou "pelotazo", com ja va passar amb la Casa Orsola, en les seves paraules, ja que es va comprar per 9,2 milions, en comparació amb els 5,4 previstos al principi.
"Comprar a l'alça és una decisió irresponsable que compromet recursos públics, genera inseguretat jurídica i cedeix a la pressió de grups com el Sindicat de Llogateres i partits com Barcelona en Comú, que converteixen aquests edificis en símbols mediàtics del problema de l'habitatge", ha expressat.