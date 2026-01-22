Sirera (PP) demana a Collboni més patrulles de la Urbana per "frenar l'onada de robatoris" a vehicles aparcats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que reforci les patrulles de la Guàrdia Urbana davant "l'onada de robatoris i actes vandàlics" a vehicles aparcats.
"Els barcelonins no tenen per què resignar-se a viure amb por i vandalisme per la inacció i la manca de lideratge de l'alcalde Collboni, que continua sense plantar cara als delinqüents", ha sostingut en un comunicat de la formació aquest dijous.
Ha alertat de l'increment d'aquest tipus de robatoris a zones com el Carmel i Horta, on han "aparegut repetidament" cotxes amb els vidres trencats dels quals principalment pretenen robar les balises d'emergència V16.