Sirera (PP) demana a Collboni més control als supermercats 24 hores

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat aquest dimarts al govern municipal que encapçala Jaume Collboni reforçar els controls als supermercats 24 hores i interposar sancions "exemplars" als establiments que incompleixin la llei.
Sirera ha dit que la llibertat d'horaris comercials no és el problema, però que "no es pot permetre que alguns negocis operin al marge de la llei amb total impunitat", per la qual cosa veu necessària més regulació i inspeccions, ha informat en un comunicat.
Ha recordat que al desembre es van detectar 24 supermercats que defraudaven electricitat per un total de 2,85 milions de kWh i que el consistori va identificar unes 2.000 infraccions a 112 locals: "Les dades són molt preocupants i evidencien un greu dèficit d'inspecció".
Ha criticat que en alguns establiments també s'han detectat productes caducats, subministrament d'alcohol a menors i l'incompliment de la normativa laboral, a banda de casos de treballadors que dormen al propi local, la qual cosa veu "inadmissible".
El líder popular ha afirmat que aquestes situacions vulneren la legalitat, generen competència deslleial i perjudiquen la convivència a determinats barris de la ciutat, per la qual cosa ha exigit al govern municipal "actuar amb contundència".