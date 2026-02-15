Sirera (PP) demana a Collboni que l'aplicació Smou informi "en temps real" de l'estat del tràfic

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que l'aplicació municipal Smou informe "en temps real" sobre corts i afectacions de tràfic a Barcelona.
Segons Sirera, l'aplicació actualment "no integra de forma clara i accessible tota la informació relativa a talls de carrers, desviaments i alteracions", per la qual cosa el PP presentarà un prec en la propera Comissió d'Urbanisme perquè l'aplicació es converteixi en el punt únic d'informació, recull un comunicat de la formació aquest diumenge.
"La mobilitat a Barcelona no pot seguir funcionant a força de pegats, improvisacions i falta de previsió", ha sostingut, i ha afegit que Barcelona mereix un alcalde que s'anticipi als problemes, textualment.