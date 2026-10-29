Sirera (PP) demana a Collboni i Illa reforçar la seguretat dissabte pels possibles aldarulls

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat al president del Govern, Salvador Illa, i a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que reforcin de manera "extraordinària" la seguretat davant la previsió de nous aldarulls aquest dissabte.
"Barcelona no pot tornar a viure les escenes del cap de setmana passat, amb comerços atacats, aparadors destrossats, saquejos, contenidors incendiats i policies ferits. El que va passar va ser gravíssim i no es pot repetir", ha afirmat en un comunicat aquest dilluns.
A més, els ha demanat que permetin obrir diumenge de manera excepcional als comerços que "es vegin obligats a tancar dissabte per motius de seguretat" per compensar les pèrdues, alhora que ha sostingut que la prioritat ha de ser que puguin obrir amb normalitat el mateix dissabte.