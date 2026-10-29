Publicat 29/10/2026 15:32

Sirera (PP) demana a Collboni i Illa reforçar la seguretat dissabte pels possibles aldarulls

Marquesines destrossades després dels aldarulls a Barcelona
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat al president del Govern, Salvador Illa, i a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que reforcin de manera "extraordinària" la seguretat davant la previsió de nous aldarulls aquest dissabte.

"Barcelona no pot tornar a viure les escenes del cap de setmana passat, amb comerços atacats, aparadors destrossats, saquejos, contenidors incendiats i policies ferits. El que va passar va ser gravíssim i no es pot repetir", ha afirmat en un comunicat aquest dilluns.

A més, els ha demanat que permetin obrir diumenge de manera excepcional als comerços que "es vegin obligats a tancar dissabte per motius de seguretat" per compensar les pèrdues, alhora que ha sostingut que la prioritat ha de ser que puguin obrir amb normalitat el mateix dissabte.

Contador

Contingut patrocinat