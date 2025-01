Sirera (PP) demana a Collboni garantir la seguretat a Barcelona, que veu "desprotegida"

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde Jaume Collboni garantir la seguretat a la capital catalana, la qual veu "desprotegida" per, a parer seu, la manca de recursos policials.

"El responsable màxim que Barcelona s'hagi convertit en la ciutat més insegura d'Espanya i la segona més insegura d'Europa és el Partit Socialista", ha assenyalat en unes declaracions als mitjans al districte de Sarrià-Sant Gervasi aquest dimecres.

Ha insistit en la necessitat d'augmentar els efectius de la Guàrdia Urbana i en que la Generalitat situï 3.000 agents més dels Mossos d'Esquadra a la ciutat, a més que el consistori posi fi als "ajuts que s'estan donant als qui multireincideixen".

En preguntar-li per un possible suport del PP als pressupostos, ha apuntat que en tot allò que sigui incorporar mesures per garantir més neteja, més llum i reduir els impostos, el govern municipal els trobarà "de la mà".

Amb tot, ha assenyalat que Collboni ha decidit "lligar el seu futur polític als qui han destrossat la ciutat de Barcelona", en referència a BComú, a més d'ERC que, afirma, vol fer de Barcelona una ciutat de tercera.