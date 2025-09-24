Sirera (PP) demana a Collboni fer "el possible" perquè el Metro sigui segur durant la Mercè

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que faci "el possible" perquè el Metro sigui segur per als usuaris i els treballadors durant la festa major de la Mercè.
En roda de premsa aquest dimecres per la Mercè, ha alertat que mantenir obert el Metro durant tota la nit, sumat a la vaga dels vigilants de seguretat, suposa un "perill" donada l'aglomeració de persones.
Respecte al sondeig sobre política municipal publicat en 'El Periódico' aquest dimecres, que manté al PP com a cinquena força al consistori amb 3-4 regidors, s'ha mostrat "satisfet" per mantenir la representació popular.
A més, ha dit que el resultat del socialista Jaume Collboni, el partit del qual lidera l'enquesta en intenció directa de vot, "no és mèrit de l'alcalde, sinó demèrit de la resta de formacions".
També ha destacat que, segons el sondeig, ell és el líder municipal més conegut després de l'alcalde, per la qual cosa "en les properes eleccions dins de dos anys això anirà de dos: anirà de Jaume Collboni o de Daniel Sirera".