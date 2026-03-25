Sirera (PP) demana a Collboni que els desallotjats a la Sagrera no tornin a l'assentament

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha celebrat el desallotjament aquest dimecres de dos nuclis d'assentament al voltant del pont del Treball Digne, al barri de la Sagrera, i ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que no permeti que es torni a crear.
"Li demano que no tornin a venir aquestes persones aquí, que acabi amb els més de 60 assentaments que hi ha a tota la ciutat de Barcelona i que, per tant, els veïns de la ciutat puguin viure amb tranquil·litat, sense escombraries, sense tràfic de drogues, sense rates", ha expressat en una publicació a Instagram recollida per Europa Press.
Ha afegit que després d'un any i mig d'exigir a Collboni que desallotgi aquest assentament, han aconseguit que des de dimecres estigui buit i "ja no es posi en perill la salut i la vida dels veïns".