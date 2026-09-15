Sirera (PP) demana a Collboni desallotjar els assentaments de la Sagrera i no mirar "cap a una altra banda"

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que desallotgi els assentaments que encara hi ha a la Sagrera i que deixi de mirar "cap a una altra banda".
"Que sigui una zona afectada per unes obres de llarga durada no vol dir que els veïns s'hagin de resignar a viure durant anys en espais degradats", ha sostingut en un comunicat de la formació aquest dijous.
En concret, ha proposat que un cop es recuperin els terrenys s'estudiï donar-los un ús provisional de caràcter esportiu, veïnal o comunitari per "evitar que es tornin a convertir en nous assentaments".