Sirera (PP) demana a Collboni que Barcelona no es converteixi en un refugi d'assentaments pel B9

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit a l'alcalde Jaume Collboni que eviti que la ciutat es converteixi en un refugi d'assentaments després del desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona.
Ha demanat la posada en marxa "immediata" d'un pla especial de vigilància i control de la Guàrdia Urbana, i també el desallotjament dels assentaments irregulars existents i dels 32 edificis municipals okupats per evitar que les persones desallotjades del B9 s'instal·lin a Barcelona, informa el grup en un comunicat aquest dimarts.
"Cal anticipar-se, Collboni no pot continuar governant a còpia d'improvisació i passivitat. Si no s'actua ara, els assentaments no desapareixen: es traslladen. I Barcelona no pot assumir més desordre ni més ocupacions il·legals", ha afirmat.