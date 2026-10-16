Sirera (PP) demana a Collboni alternatives per als negocis afectats per la PPA a Collserola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, reclamarà a l'alcalde, Jaume Collboni, en la Comissió d'Urbanisme, Mobilitat, Ecologia i Habitatge de dimarts que impulsi mesures per als locals de restauració afectats per les restriccions al parc de Collserola per la pesta porcina africana (PPA).
"Portem mesos amb milers de barcelonins que no poden sortir a caminar, córrer, anar amb bicicleta o gaudir de Collserola com feien habitualment. Entenem que cal garantir la seguretat sanitària, però això no vol dir que l'Ajuntament s'hagi de quedar de braços plegats", ha sostingut en un comunicat aquest divendres.
Ha concretat que demanaran que el Govern municipal avaluï l'impacte econòmic de les restriccions i activi de manera "immediata" una línia extraordinària d'ajuts per als establiments perjudicats, i també que flexibilitzi progressivament les restriccions per habilitar recorreguts segurs per als ciutadans.