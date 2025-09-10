Sirera (PP) demana a Collboni actuar contra el "tràfic de productes robats" a Sant Antoni

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, mesures per actuar contra el "tràfic de productes robats o sostrets dels contenidors" al barri de Sant Antoni.
En un comunicat de la formació, el popular ha alertat que els veïns i comerciants de la zona "estan farts de la degradació, la inseguretat, l'incivisme, la brutícia i els problemes" vinculats a aquesta pràctica i a la compravenda de drogues.
D'aquesta manera, Sirera ha reclamat reforçar la seguretat i vigilància al barri, a més de la intervenció dels serveis socials i dels equips de neteja per "recuperar l'ordre i la seguretat a Sant Antoni, un barri referent en comerç de proximitat".