Sirera (PP) demana a Collboni acompanyar la videovigilància de Barcelona amb més Guàrdia Urbana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que la instal·lació de càmeres de videovigilància anunciada pel consistori aquest dimarts s'acompanyi amb una ampliació dels agents de la Guàrdia Urbana.
En un comunicat, Sirera ha defensat l'ampliació de la videovigilància de la ciutat, però ha advertit que "posar càmeres no pot convertir-se en l'excusa per no posar policies al carrer".
En aquest sentit, ha alertat que sense més agents per supervisar les imatges i patrulles a peu que puguin actuar davant dels delictes detectats en temps real, les càmeres només serviran "per gravar com delinqueixen".
"Si sabem on es produeixen els delictes i col·loquem càmeres precisament perquè sabem que allà existeix un problema, lo lògic és reforçar també la presència policial en aquests mateix punts", ha sostingut.
L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 9 càmeres de videovigilància al passeig del Born, 11 als Búnkers del Carmel, 30 a l'Anella Olímpica, 19 al parc de Pegàs i 30 als Encants, en el marc del desplegament del seu Pla de Videovigilància.