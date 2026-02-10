Actualitzat 10/02/2026 12:23

Sirera (PP) demana a Collboni "acabar amb l'assentament" de la Zona Franca

Diversos agents de la Guàrdia Urbana durant el desallotjament de l'assentament
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat aquest dimarts a l'alcalde, Jaume Collboni, "acabar amb l'assentament" del carrer 2 de la Zona Franca i no recol·locar els acampats.

Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press en relació amb l'operatiu liderat per la Guàrdia Urbana per retirar part de les tendes de campanya i netejar a causa de la insalubritat per la presència de rates.

"Fa 4 mesos que exigim acabar amb l'assentament de la Zona Franca. Fa 4 dies ho vam tornar a demanar. Avui no es desmantella: es recol·loca per acabar amb les rates. La degradació continua. Barcelona no pot continuar pagant la inacció del seu alcalde", ha expressat.

Contador

Contingut patrocinat