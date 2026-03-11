Sirera (PP) demana acabar les obres del carrer Vila i Vilà de Barcelona pel "malestar" veïnal

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, que enllesteixi les obres del carrer Vila i Vilà del Poble-sec, al districte de Sants-Montjuïc, arran del "profund malestar" que està provocant als comerciants i veïns de la zona.
"Fa més de dos anys que conviuen amb unes obres interminables i, a més, denuncien que molts dies els treballs estan completament aturats", ha sostingut en un comunicat de la formació aquest dimecres, en el qual demana deixar de cobrar impostos als afectats.
En concret, el dirigent popular ha proposat que el govern municipal compensi la reducció de vendes que pateixen els negocis de la zona per "rescabalar els comerciants pels perjudicis econòmics que estan patint".