Sirera (PP) defensa la seva candidatura a l'alcaldia per "treure Barcelona de la degradació"

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha defensat la seva candidatura a l'alcaldia per "treure Barcelona de la degradació i la decadència" en la qual, diu, l'han instal·lat els governs d'esquerres.
En l'acte de presentació dels 54 candidats del PP a les capitals de província celebrat aquest dissabte a Santiago de Compostel·la ha assegurat que Barcelona travessa una situació "marcada per la inseguretat, l'elevat preu de l'habitatge, l'augment de l'ocupació il·legal i una elevada pressió fiscal", recull un comunicat de la formació.
Sirera ha sostingut que "revertirà aquesta realitat" si és alcalde mitjançant polítiques centrades en la seguretat, a combatre l'ocupació il·legal, reduir l'incivisme i alleujar la càrrega fiscal amb l'objectiu de convertir Barcelona en una ciutat, apunta, molt millor.
A més, ha mostrat la seva confiança en què el PP aconsegueixi un canvi a nivell municipal i nacional amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al capdavant del Govern.
LLEIDA, GIRONA I TARRAGONA
Per la seva banda, Xavier Palau ha estat proclamat oficialment com a candidat a Lleida, i ha defensat que "ha arribat el moment d'obrir una nova etapa a la ciutat amb un govern que posi Lleida per sobre dels interessos partidistes i ideològics".
"El meu objectiu és tornar a fer de Lleida una ciutat segura, pròspera, orgullosa de la seva identitat i amb oportunitats", ha destacat, segons recull el PP de Lleida en un altre comunicat.
El PP ha confirmat també que el candidat a Girona serà Daniel Ruiz, mentre que a Tarragona serà Maria Mercè Martorell.