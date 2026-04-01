Sirera (PP) critica la manca d'"incentius econòmics" per renovar vehicles a Barcelona

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat la manca d'"incentius econòmics reals" per part del govern municipal per renovar el parc de vehicles l'edat mitjana dels quals, ha recordat, ja supera els 12 anys a la capital catalana.
"L'alcalde (Jaume) Collboni prefereix els anuncis i les rodes de premsa a l'adopció de mesures eficaces que ajudin les famílies a renovar els seus vehicles", ha sostingut en un comunicat de la formació aquest dimecres, després de presentar-se el nou hub de recàrrega ultraràpida de vehicles elèctrics a la ronda de Dalt.
Sirera també ha carregat contra la ubicació de la nova electrolinera en situar-se "en una única localització i allunyada del centre" que, a parer seu, no facilita la vida als qui aposten pel cotxe elèctric i els obliga a fer més desplaçaments.