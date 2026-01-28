Sirera critica les "decisions erràtiques" de Collboni i el qualifica de delegat d'Illa i Sánchez

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat les "decisions erràtiques, ideològiques i profundament irresponsables" de l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha qualificat de delegat dels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i del Govern central, Pedro Sánchez, a la capital catalana.
En una roda de premsa aquest dimecres, ha sostingut que "Barcelona no necessita un delegat, sinó un alcalde preocupat per la seguretat, la mobilitat i l'accés a l'habitatge dels seus veïns", assumptes en els quals veu greus problemes a la ciutat.
En el cas de Rodalies, sobre el qual el ple d'aquest divendres posarà el focus en una sessió extraordinària, ha lamentat els "problemes gravíssims" que té el servei, a parer seu, provocats pel mateix partit que ara els pretén solucionar, el PSC, mentre Collboni calla i mira cap a una altra banda, en les seves paraules.
Respecte a l'habitatge, ha anunciat que proposaran descartar l'eliminació dels pisos turístics el 2028 ja que, ha alertat, posa "en perill la capacitat de la ciutat per acollir grans esdeveniments internacionals, amb la pèrdua econòmica i el prestigi de la ciutat que això comporta".
Finalment, ha demanat a Collboni que actuï i l'ha avisat que el problema que té la ciutat no és que el PSC tingui 10 regidors, sinó "que té un alcalde al qual Barcelona li queda gran".