Sirera (PP) critica que l'Ajuntament malgasti i "els autònoms visquin dessagnats" a Barcelona

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat que "els autònoms visquin dessagnats" i que l'Ajuntament malgasti els diners, afirmant que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, planteja gastar-se 600.000 euros en una festa d'un dia per inaugurar les obres de la Rambla.
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans abans d'una reunió amb autònoms a Barcelona, juntament amb el sotssecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible del PP, Alberto Nadal, i el president de la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms (CEP), Daniel Vosseler.
Sirera ha considerat que Collboni ha convertit la ciutat en la més insegura d'Espanya, en la qual és més car poder accedir a un lloguer per poder viure i en la qual el "infern fiscal és una autèntica realitat".
En aquest sentit, ha destacat que el PP està fent proposades "per facilitar als barcelonins que puguin arribar a final de mes", com una reducció del 40% de l'impost de béns immobles per equiparar-ho al que paguen els madrilenys.
"També estem demanant que als petits autònoms, als comerciants, als restauradors, als quals aquest Ajuntament quan fa obres al carrer no avisa quan les va a començar i quan les va a acabar, que puguin tenir un 80% d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)", ha afegit.
VOSSELER
Vosseler ha explicat que el CEP reclama una legislació pròpia que adapti la realitat dels autònoms a la vida real: "És insostenible la situació que es pateix a dia d'avui a nivell fiscal, a nivell laboral, a nivell de drets".
Ha criticat que la "càrrega fiscal que és completament inassumible" i ha dit que, a la vista del posicionament que té el Govern, estan plantejant el primer atur empresarial d'autònoms i pimes al país.
"Anem a plantejar una vaga general si no veiem un canvi de rumb i que comencem a implementar les mesures que són imprescindibles perquè els nostres autònoms i les nostres pimes puguin créixer a Espanya", ha afegit.