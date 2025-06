Sirera (PP) critica que l'Ajuntament de Barcelona permeti la primera Cursa Antiracista

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha considerat "una vergonya que Collboni i el PSC blanquegin el top manta amb subvencions" i ha criticat que permetin la primera Cursa Antiracista d'aquest diumenge.

Ha dit en un comunicat que és una carrera organitzada pel Sindicat de Manters, "entitat que ha rebut en l'últim any prop de 180.000 euros en subvencions públiques" d'administracions governades pel PSC, i ha citat Generalitat, Diputació de Barcelona i ajuntaments.

Per això, el PP preguntarà en comissions municipals "quant li costa a l'Ajuntament de Barcelona l'organització d'aquesta carrera".

"No es poden escudar en el discurs contra el racisme per justificar una activitat, com el top manta, que és il·legal" i que perjudica el comerç i la imatge de la ciutat, ha afegit.

Per ell és "un error el registre de la marca Top Manta", perquè afirma que banalitza i finança una activitat il·lícita que opera a través de xarxes mafioses dedicades a la falsificació.