Sirera (PP) critica Collboni per "penjar-se medalles" amb les dades de seguretat i demana contundència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat l'alcalde, Jaume Collboni, per "penjar-se medalles" amb les dades de seguretat per una mínima reducció dels furts, en les seves paraules, i li ha demanat contundència contra els delictes violents.
"Barcelona no millora en seguretat", ha sostingut en un comunicat de la formació aquest divendres, després de la celebració de la Junts Local de Seguretat en la qual s'ha constatat una baixada de delictes del 6,1% el 2025 respecte als del 2024, amb un total de 169.022.
En concret, Sirera ha assenyalat que la delinqüència violenta continua en nivells molt elevats i ha alertat que la multireincidència continua afectant la ciutat, i assegura que "una part molt significativa de l'activitat delictiva es concentra en un nombre molt reduït de persones".