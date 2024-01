Sirera (PP) critica que el carril bici de la Via Augusta de Barcelona no tingui estudi "previ"

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha criticat que l'informe d'afectació del carril bici de la Via Augusta s'hi hagi fet després de construir-se el carril: "No entenc com es construeixen carrils bici sense cap estudi previ sobre l'afectació en la mobilitat".

"Aquests informes de viabilitat haurien de fer-se abans", informa el partit en un comunicat aquest dissabte.

S'ha queixat del cost de l'informe, que xifra en 12.000 euros, i que "Collboni continua sumant costos innecessaris a aquest carril caòtic i sense cap sentit que ja ha costat més de 350.000 euros".

Sirera ha destacat que la Via Augusta és una de les artèries d'entrada i sortida de la ciutat que no pot permetre's "el caos circulatori que hi ha des de l'engegada d'aquest carril bici".

També ha lamentat que el carril passi enmig de parades de bus, la qual cosa ha definit de "mala decisió de Collboni, que segueix les passes de la seva predecessora".