Sirera (PP) confia en un govern constitucionalista amb Collboni i descarta Trias

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, confia en un govern constitucionalista amb el PSC, condicionat pels populars, i descarta donar els seus vots al candidat de Junts, Xavier Trias.

"Vull explorar un govern constitucionalista, assenyat, que torni a posar en marxa Barcelona. Això, òbviament, Trias no ho representa. I el PSC, jo crec que ben portat, amb un PP que condicioni el govern municipal podríem tirar Barcelona endavant", ha afirmat en una entrevista a esRadio recollida per Europa Press.

Amb tot, ha avisat que no pot donar suport a Collboni i "donar-li un xec en blanc perquè després de les generals" formi un govern amb els comuns, una opció que insisteix que no permetrà.

"No votaré un partit separatista, per tant no votaré Xavier Trias, i el que estic dient al PSC és: si vostè vol que parlem, que arribem a un acord, s'hi ha de comprometre i dir-me que no ficarà al govern Ada Colau i els seus", ha afirmat.

Per això, ha remarcat que "la pilota es troba a la teulada del PSC, que és qui ha de decidir si vol governar amb el PP o amb els podemites o potser també amb ERC".

Ha explicat que li han trucat tant Collboni com Trias i que tots dos li han demanat que els ajudi a ser alcaldes, a la qual cosa Sirera els ha respost que "això no va de cadires, no va de poder polític per a partits polítics, que això va de Barcelona".