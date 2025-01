Sirera (PP), sobre Collboni: "Li és molt més fàcil tancar X que tancar narcopisos"

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat que el consistori hagi decidit tancar uns 80 perfils que té a X, i ha qualificat d'error deixar de fer-lo servir com a mitjà per comunicar-se amb la ciutadania: "Tenim un alcalde a qui li és molt més fàcil tancar X que tancar narcopisos".

Així ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, després de l'anunci de l'Ajuntament sobre el decret que l'alcalde Jaume Collboni signarà divendres per abandonar aquesta xarxa social, que només farà servir de manera provisional per difondre alertes d'emergències, situacions de meteorologia adversa i incidències en la mobilitat.

A més a més, Sirera ha lamentat que Collboni faci política amb una cosa que no s'ha de fer, ja que molta gent només s'informa a través d'X, segons ell.

D'altra banda, el popular ha dit que de cara al pròxim govern municipal, per oferir el seu suport a qualsevol grup posarà sobre la taula polítiques "sense complexos", com la lluita contra les ocupacions, polítiques de neteja i de seguretat, a més d'abaixar impostos.

Finalment, ha recordat el seu pla per fer front a la situació d'assentaments a la ciutat, una situació que segons Sirera es produeix a barris com Vallcarca o la Sagrera i és més pròpia de l'època franquista que de la societat actual: "El govern de la ciutat no fa res", ha assenyalat.