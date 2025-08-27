Sirera (PP) carrega contra Collboni per declarar a Palestina com a districte 11: "No té sentit"

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha carregat contra l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, per declarar a Gaza i a la resta de ciutats de Palestina com a districte 11 de la ciutat: "No té sentit enviar més diners a Gaza que al Banc d'Aliments".
Collboni va anunciar aquest dimarts la seva decisió de replicar el format dut a terme per l'exalcalde Pasqual Maragall amb Sarajevo durant la guerra dels Balcans, i la mesura dels quals anirà acompanyada d'un pressupost d'1 milió d'euros.
D'aquesta manera, en un comunicat aquest dimecres, el líder popular ha sostingut que primer s'han d'atendre les "necessitats de Barcelona i, després, prioritzar l'ajuda exterior", i ha assenyalat que a la franja de Gaza es vulneren els drets humans, com la igualtat entre homes i dones o la no discriminació per orientació sexual.