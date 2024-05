Sirera (PP) avisa Collboni: "Barcelona no es pot mantenir paralitzada com ha estat aquest any"

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha avisat l'alcalde, Jaume Collboni, que "Barcelona no es pot mantenir paralitzada com ha estat aquest any" des de les eleccions municipals del 28 de maig del 2023.

Sirera ha explicat en unes declaracions als periodistes aquest dimecres que demanarà una reunió a Collboni després de les eleccions europees del 9 de juny per "saber què passa, perquè Barcelona està certament paralitzada".

"Creiem que l'alcalde no està donant tot el que hauria de donar", ha afirmat el líder popular, que vol que Barcelona torni a ser com era abans del mandat de l'exalcaldessa Ada Colau, que governava amb Collboni.

RONDA SANT ANTONI

Sirera ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb els veïns del barri de Sant Antoni, "molt preocupats" per la remodelació de la ronda de Sant Antoni que el Govern municipal està duent a terme.

Ha criticat que aquesta reforma "no s'ajusta al pla que Collboni es va comprometre en campanya electoral" i per això ha dit que parlarà amb l'alcalde perquè la remodelació s'adeqüi a les necessitats dels veïns.

"Nosaltres vam aconseguir posar fi a Colau, però el que no hem aconseguit és que Collboni trenqui amb les polítiques de Colau", ha reiterat, ja que la reforma de la ronda de Sant Antoni s'està fent a partir del projecte que van impulsar els Comuns.