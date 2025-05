Sirera (PP) anuncia la campanya 'A Collboni Barcelona li queda gran' després del balanç de l'alcalde

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciat una nova campanya política amb el títol 'A Collboni Barcelona li queda gran' després del balanç de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, sobre els seus dos primers anys a l'alcaldia.

Ho ha dit aquest dimecres en una atenció als mitjans després de la roda de premsa del primer edil, en què també ha afegit que la impulsen perquè creuen que "no està responent als problemes reals que té avui la nostra ciutat".

"Em sembla que és bastant peculiar que l'alcalde pugui sortir avui anunciant que Barcelona va millor quan totes les dades assenyalen que està igual o pitjor que abans i l'única cosa que ha millorat és ell en ser alcalde", ha apuntat.

Ha afegit que en la investidura li van demanar un pas més per trencar els lligams polítics que han destrossat Barcelona, però que no ho està fent i que "està arrossegant els peus mentre moltíssima gent té por de sortir al carrer i no pot aconseguir un habitatge".

"Que l'alcalde dels 260 robatoris diaris, dels 220 furts diaris, de la Barcelona bruta i degradada digui que va bé em sembla un exercici certament notable", ha conclòs.