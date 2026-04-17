Sirera alerta del "greu col·lapse" a les oficines de Barcelona per la regularització

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha alertat aquest divendres del "greu col·lapse" que pateixen les oficines d'atenció municipal com a conseqüència del procés de regularització de migrants impulsat pel govern del president Pedro Sánchez.
"Aquest col·lapse està perjudicant directament les persones més vulnerables, que veuen com l'accés a ajuts i atenció bàsica s'endarrereix o es complica encara més. Les persones vulnerables seran encara més vulnerables", ha assenyalat el PP de Barcelona en un comunicat.
També s'ha referit a la Global Progressive Mobilisation (GPM) que reuneix líders d'esquerra d'arreu del món i ha assegurat que "ignoren el descontrol, l'efecte crida i el negoci per a les màfies" que suposarà la regularització.