Actualitzat 17/04/2026 17:21

Sirera alerta del "greu col·lapse" a les oficines de Barcelona per la regularització

Archivo - El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha alertat aquest divendres del "greu col·lapse" que pateixen les oficines d'atenció municipal com a conseqüència del procés de regularització de migrants impulsat pel govern del president Pedro Sánchez.

"Aquest col·lapse està perjudicant directament les persones més vulnerables, que veuen com l'accés a ajuts i atenció bàsica s'endarrereix o es complica encara més. Les persones vulnerables seran encara més vulnerables", ha assenyalat el PP de Barcelona en un comunicat.

També s'ha referit a la Global Progressive Mobilisation (GPM) que reuneix líders d'esquerra d'arreu del món i ha assegurat que "ignoren el descontrol, l'efecte crida i el negoci per a les màfies" que suposarà la regularització.

Contador

