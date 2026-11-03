Sirera (PP) afirma que si és alcalde de Barcelona no connectarà el tramvia per la Diagonal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que si és alcalde no connectarà el tramvia per l'avinguda Diagonal entre Verdaguer i Francesc Macià, després que el Govern municipal hagi anunciat que aquesta setmana obre la licitació per començar les obres: "Si soc alcalde, no hi haurà connexió del tramvia per la Diagonal".
En un comunicat aquest dimarts, Sirera ha reclamat a Collboni que deixi que sigui el nou executiu municipal que surti de les eleccions municipals del 23 de maig del 2027 que decideixi sobre el futur d'aquest projecte, i ha assegurat que per ell "no és una prioritat".
"No és raonable que Collboni deixi adjudicat un projecte que condicionarà la mobilitat de Barcelona quan la seva continuïtat com a alcalde no està garantida. Una decisió d'aquesta magnitud no es pot prendre a les portes d'unes eleccions", ha sostingut.