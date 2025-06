Sirera (PP) afirma que la reforma de la Via Laietana "aïlla" els veïns del Gòtic i el Born

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera (PP), ha afirmat que la reforma de la Via Laietana inaugurada aquest diumenge aïlla els veïns del Gòtic i el Born, i ha exigit "obrir el carril de pujada a tots els veïns, no només a l'alcalde i els seus regidors".

En canvi, els veïns "hauran de fer voltes absurdes de fins a quatre quilòmetres, i generaran més contaminació, o directament no podran accedir als seus domicilis amb vehicle privat", ha advertit en un comunicat.

Ha dit que ara l'únic carril de pujada està reservat per a bus, taxis, emergències i vehicles autoritzats, però que no s'ha explicat qui hi estarà autoritzat ni com es farà, i també ha lamentat que no es permeti passar a les línies V15 i V17.

Sirera insta a revisar el projecte "amb criteris tècnics i participació veïnal real", perquè considera que la reforma s'ha fet d'esquena a la ciutadania.

Ha reclamat que la revisió també inclogui solucions sostenibles: "Parlen del Pla Clima i de sostenibilitat però han dissenyat una Via Laietana sense cap ombra, sense arbres ni refugis enfront de la calor".