Sirera (PP) afirma que la nova ordenança de civisme és "una amnistia encoberta a l'incivisme"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que la modificació de l'ordenança de civisme, acordada pel govern municipal amb Junts i ERC, pot convertir-se en "una amnistia encoberta a l'incivisme" a la ciutat.
Així mateix, ha lamentat que l'alcalde, Jaume Collboni, hagi optat per "prioritzar els socis de Sánchez" per redactar una nova ordenança, en les seves paraules, esbiaixada i amb llacunes, indica la formació en un comunicat aquest dimarts.
Ha assenyalat que la norma "deixa en un calaix qüestionis fonamentals", com vincular les sancions als informes d'arrelament, i ha reivindicat que el veritable repte era, a més d'endurir sancions, garantir-ne el cobrament.