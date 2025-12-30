Sirera (PP) afirma que els resultats del baròmetre mostren que Collboni és "incapaç de gestionar"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que els resultats del baròmetre municipal publicats aquest dimarts mostren que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, és "incapaç de gestionar la ciutat ni de resoldre els problemes reals dels barcelonins" com son, al seu parer, l'habitatge i la inseguretat que, diu, s'han cronificat.
"Collboni ha estat incapaç d'acabar amb la delinqüència i amb el drama de la falta d'habitatge. Barcelona li queda gran", ha afegit, i ha apuntat que en el baròmetre, segons ell, més de la meitat dels barcelonins considera que la ciutat ha empitjorat en l'últim any, informa el partit en un comunicat.
Sobre les projeccions electorals ha dit que el baròmetre "històricament no ha reflectit els resultats reals del Partit Popular a les urnes" i ha assenyalat que les dades de percepció ciutadana fan necessari un canvi de rumb a la ciutat, textualment.