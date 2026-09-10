Sirera (PP) afirma que Collboni "menysprea" els clubs d'atletisme de Can Dragó de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, per no recuperar la funcionalitat de la pista d'atletisme de Can Dragó 4 mesos després d'aprovar-ho en comissió: "Collboni menysprea els clubs d'atletisme".
En un comunicat aquest dijous, afirma que tornaran a portar aquesta qüestió a la pròxima Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports per exigir al Govern municipal que "compleixi els acords i doni una resposta als clubs i esportistes afectats".
Ha lamentat que els clubs hagin d'afrontar una nova temporada sense saber quan s'executaran les actuacions pendents i ha advertit que aquesta situació afecta directament centenars d'esportistes i famílies que utilitzen diàriament les instal·lacions.