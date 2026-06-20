Sirera (PP) afirma que Barcelona necessita un "alcalde que se la prengui seriosament"

Promet equipar amb pistoles táser a la Guàrdia Urbana en cas de ser alcalde
BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que Barcelona necessita un "alcalde que se la prengui seriosament", i ha criticat que la ciutat porta massa anys governada per polítics que creuen que els ciutadans estan al servei dels polítics quan, defensa, això hauria de ser a l'inrevés.
Així s'ha expressat aquest dissabte a Barcelona, on ha inaugurat una nova oficina del grup municipal del partit en el districte barceloní de Nou Barris, juntament amb el secretari general del PP, Miguel Tellado, i l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i president del partit a Barcelona, Manu Reyes.
Sirera ha explicat que aquesta oficina neix per ajudar, per resoldre problemes i escoltar a la gent: "Fa tres anys quan vaig arribar a l'ajuntament vaig prendre una decisió. Vaig decidir que el meu despatx no podia estar entre quatre parets. Vaig decidir que no podíem tancar-nos a la Plaça de Sant Jaume", ha expressat.
En aquest sentit, ha lamentat que la "política s'ha allunyat de la realitat" i ha posat en valor l'obertura d'aquesta oficina en la qual, afirma, no es pregunta a ningú a qui vota o com pensa.
PISTOLES TÁSER
Sobre la situació a la ciutat ha lamentat que "no es pot normalitzar que cada dia es produeixin a Barcelona 480 delictes", i ha insistit a demanar que els agents de la Guàrdia Urbana disposin de pistoles táser el que, ha explicat, tornaran a demanar en el consistori i, si és triat alcalde, ha promès signar un decret en la primera setmana per aplicar aquesta mesura.
Quant a la tinència d'armes ha dit que s'estan veient "massa" als carrers i ha demanat a Tellado presentar iniciatives en el Congrés per incrementar la presència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les fronteres i al port de Barcelona.
MANU REYES
Per la seva banda, Reyes ha assegurat que Barcelona necessita un canvi i que l'oficina que obren en Nou Barris estarà oberta a qualsevol persona.
Ha lamentat que la ciutat segueix "la mateixa senda" que amb l'exalcaldesa Ada Colau i ha reivindicat que el PP és la solució que necessita Barcelona.