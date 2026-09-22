Sirera (PP) acusa Junts de "fer de crossa de l'esquerra" amb l'impost als creueristes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat Junts de tornar a "fer de crossa de l'esquerra" en donar suport a l'increment progressiu de l'impost als creueristes d'escala juntament amb el PSC, ERC i BComú.
"Més impostos vol dir menys diners gastats en botigues, bars i restaurants. Després diran que defensen el comerç de Barcelona", ha retret en un missatge a X recollit per Europa Press, després de la comissió extraordinària d'aquest dimarts, en la qual no han prosperat les ordenances fiscals del 2027 proposades per l'executiu.
La mesura aprovada aquest dimarts consisteix a incrementar progressivament, fins a arribar a un total de 30 euros el 2030, l'impost turístic als creueristes que fan escala a la ciutat en considerar que és un sector que no aporta econòmicament a la ciutat però agreuja la massificació turística.