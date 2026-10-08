Sirera acusa Illa i Collboni d'"immobiliària d'okupes" per comprar el bloc Llenguadoc

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, de "convertir-se en una immobiliària d'okupes" per anunciar aquest dimecres la compra del bloc Llenguadoc, al districte de Sant Andreu, per evitar el desnonament de 32 veïns.
"Collboni i Illa no es poden convertir en una immobiliària d'okupes", ha dit en un comunicat aquest dijous, en el qual ha assegurat que el conflicte de l'habitatge no se soluciona comprant edificis amb els diners de tots els ciutadans, segons ell.
Ha afirmat que el bloc Llenguadoc compta amb diversos pisos ocupats des del 2019 i que consta una ordre judicial de desallotjament, per la qual cosa ha reclamat saber quant costarà la compra i aclarir si hi ha informes de vulnerabilitat dels ocupants, "ja que segons el TSJC no existeix cap document oficial".